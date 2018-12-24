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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:07 ص

استطلاع: انخفاض شعبية رئيس كوريا الجنوبية إلى 47.1%

مون جيه-إن
مون جيه-إن
أ ش أ
dostor.org/2448047

أظهر استطلاع للرأي جرى اليوم الاثنين أن نسبة التأييد لأداء الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بلغت 47.1% مسجلة أدنى مستوى لها منذ تنصيبه في مايو 2017.

وطبقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "ريال متر" على 2،513 شخصا من الراشدين في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، بلغت نسبة التأييد لأداء الرئيس مون 47.1%، بتراجع قدره 1.4 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه...حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأبدى 46.1% من الذين شملهم الاستطلاع آراء سلبية تجاه أداء الرئيس بتراجع قدره 0.7 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه.

جاء ذلك وسط جدل حول الزعم بوجود رقابة وتجسس على المدنيين من قبل المكتب الرئاسي.

وكان أحد المفتشين السابقين زعم أنه قام بالرقابة والتجسس على المدنيين في المكتب الرئاسي، وهو ما تعهد "مون" مرارا وتكرارا بعدم القيام به، غير أن المكتب الرئاسي نفى بشدة هذا الاتهام، وقال إن المفتش السابق نفسه قد فعل ذلك من تلقاء نفسه وخارج الحدود التي حددها المكتب الرئاسي.

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