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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:07 ص

الجيش الروسي يعلن عودة 150 عسكريًا من سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2448046

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية المركزية الروسية أن أكثر من 150 عسكريا من ضباط وضباط الصف وأفراد فوج صواريخ الدفاع الجوي عادوا إلى روسيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة، في بيان اليوم الإثنين، أن العسكريين الروس عادوا من سوريا بعد أن نفذوا المهام المخصصة لهم والمتعلقة بحماية الأغراض المهمة الخاصة بتجمع القوات الروسية بنجاح.

وأضاف البيان أنه تم نقل العسكريين إلى بلادهم على متن طائرة "اليوشين – 76" التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، موضحًا أنه تم ترشيح هؤلاء العسكريين للحصول على الأوسمة والميداليات الخاصة بالدولة وبوزارة الدفاع الروسية.

يذكر أنه كان في استقبال العائدين من سوريا إلى مدينة "نوفوسيبيرسك" ممثلو قيادة المنطقة العسكرية المركزية والسلطات المحلية ومنظمات المحاربين القدامى والمنظمات الاجتماعية وعائلتهم وأقاربهم.

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