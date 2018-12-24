القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
الكابتن
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:03 ص

سداسية توتنهام في مرمى أفيرتون تتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2448038

صدر الانتصار الكاسح الذي حققه فريق توتنهام هوتسبرز على مضيفه أفيرتون فى إطار مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم أمس الأحد عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الإثنين بجانب التحول الذي طرأ على مانشستر يونايتد بعد تولى النرويجى اولى جونار سولكشاير تدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوزيه مورينيو.

وأبرزت صحيفة "ديلى ميل" فوز توتنهام على أفيرتون فى لقاء شهد تألق كل من هارى كين والكورى الجنوبي سون حيث سجل كل منهما هدفين وصنع آخر فى اللقاء الذى انتهى 6-2.

كما نشرت الصحيفة تصريحات نجم منتخب انجلترا السابق التى كد خلالها أنه كان يتعين طرد بيكفورد حارس مرمى أفيرتون ومنتخب انجلترا بعد تدخله العنيف على ديلى نجم توتنهام ؛ما أدى لإصابته وعدم استكماله المباراة.

من ناحية أخرى، ذكرت "ديلى ميل" أن سولكشاير أعاد لمانشستر يونايتد بعضا من روح المدير الفني التاريخي للفريق سير اليكس فيرجسون بعدما قاده للفوز بخمسة أهداف لهدف على كارديف محققا نتيجة لم يحققها الشياطين الحمر منذ اعتزال السير.

وعلقت صحيفة "ميرور" على فوز توتنهام بنتيجة 6-2، ونشرت تصريحات لواين رونى نجم مانشستر يونايتد السابق عما قاله زملاؤه السابقون فى مانشستر يونايتد عن الأوضاع فى النادي وقال إنهم أبلغوه بأن العلاقة لم تكن على ما يرام بين جوزيه مورينيو والعديد من اللاعبين، وأكد رونى أن إدارة الشياطين الحمر اتخذت القرار الصحيح بإقالة مورينيو وتعيين نجم الفريق السابق سولكشاير مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم.

أما صحيفة "صن" فقالت سير اليكس فيرجسون عاد فى منصب المستشار فى نادى مانشستر يونايتد وكان له دور بارز فى تعيين سولكشاير مديرا فنيا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالى مورينيو.

وعلقت الصحيفة على فوز توتنهام قائلة "السبيرز يسجلون ستة أهداف فى مرمى افيرتون بأقدام سون وكين والى واريكسون بعدما فتح الحارس بيكفورد أبوابه بالخطأ الذى أسفر عن الهدف الأول".

من جانبها، خرجت صحيفة "ديلى تليجراف" بالعنوان التالى " توتنهام هوتسبرز يعطى المدرب بوكاتينو ستة أسباب كى يبقى مع الفريق بعدما سحق أفيرتون".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم

منذ يومين

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب

منذ يومين

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين

منذ يومين

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)

منذ 3 أيام

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

الآن

خاص.. بشرى تهاجم محمد رمضان بـ"كوبرا"

رؤساء كنائس القدس ينتصرون للمرة الخامسة على قانون عنصرى إسرائيلى

سعر الدولار اليوم الإثنين 24/ 12/ 2018

نجاح أول مهمة فضائية لـ"سبيس إكس" لحساب الجيش الأمريكى

ads
الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

ألبومات الصور

"العربى للطفولة" يستقبل عزاء الأمير طلال بن عبد العزيز بالقاهرة (صور)

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

نجم الساعة

Kora live hd .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

كشكول

«المغربي» يسلم عقود 4 منح للدراسة في جامعة وسط الصين

«شوقي»: توصيل شبكات الألياف الضوئية لـ2350 مدرسة ثانوية

«شوقي» يكشف المدارس اليابانية بلا عمالة لهذا السبب

وزير التعليم: تسلمنا 520 ألف تابلت .. وتوزيعه يتوقف علي المحتوي

شوقي يكشف عن موعد أول امتحان للأول الثانوى علي التابلت

الأمصار

"الجهاد" تدعو لعقد اجتماع بين الرئيس عباس و"حماس"

بابا نويل يهرب من الشرطة العراقية

السعودية توصي مواطنيها بعدم السفر للسودان

المرصد السوري: داعش لم تختفي من سوريا

الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في أحداث فيينا

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

الإفراج بكفالة عن أسترالي مشتبه بأنه قتل زوجته ليحتفل بالكريسماس

اللحم البقري المحمر وجبة الألمان المفضلة في الكريسماس

زيادة حالات الأسر المشردة في بريطانيا

مباريات
الصحة

العلماء: 3 فترات يكون فيها الإنسان أكثر وحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎