سداسية توتنهام في مرمى أفيرتون تتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

صدر الانتصار الكاسح الذي حققه فريق توتنهام هوتسبرز على مضيفه أفيرتون فى إطار مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم أمس الأحد عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الإثنين بجانب التحول الذي طرأ على مانشستر يونايتد بعد تولى النرويجى اولى جونار سولكشاير تدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوزيه مورينيو.



وأبرزت صحيفة "ديلى ميل" فوز توتنهام على أفيرتون فى لقاء شهد تألق كل من هارى كين والكورى الجنوبي سون حيث سجل كل منهما هدفين وصنع آخر فى اللقاء الذى انتهى 6-2.



كما نشرت الصحيفة تصريحات نجم منتخب انجلترا السابق التى كد خلالها أنه كان يتعين طرد بيكفورد حارس مرمى أفيرتون ومنتخب انجلترا بعد تدخله العنيف على ديلى نجم توتنهام ؛ما أدى لإصابته وعدم استكماله المباراة.



من ناحية أخرى، ذكرت "ديلى ميل" أن سولكشاير أعاد لمانشستر يونايتد بعضا من روح المدير الفني التاريخي للفريق سير اليكس فيرجسون بعدما قاده للفوز بخمسة أهداف لهدف على كارديف محققا نتيجة لم يحققها الشياطين الحمر منذ اعتزال السير.



وعلقت صحيفة "ميرور" على فوز توتنهام بنتيجة 6-2، ونشرت تصريحات لواين رونى نجم مانشستر يونايتد السابق عما قاله زملاؤه السابقون فى مانشستر يونايتد عن الأوضاع فى النادي وقال إنهم أبلغوه بأن العلاقة لم تكن على ما يرام بين جوزيه مورينيو والعديد من اللاعبين، وأكد رونى أن إدارة الشياطين الحمر اتخذت القرار الصحيح بإقالة مورينيو وتعيين نجم الفريق السابق سولكشاير مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم.



أما صحيفة "صن" فقالت سير اليكس فيرجسون عاد فى منصب المستشار فى نادى مانشستر يونايتد وكان له دور بارز فى تعيين سولكشاير مديرا فنيا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالى مورينيو.



وعلقت الصحيفة على فوز توتنهام قائلة "السبيرز يسجلون ستة أهداف فى مرمى افيرتون بأقدام سون وكين والى واريكسون بعدما فتح الحارس بيكفورد أبوابه بالخطأ الذى أسفر عن الهدف الأول".



من جانبها، خرجت صحيفة "ديلى تليجراف" بالعنوان التالى " توتنهام هوتسبرز يعطى المدرب بوكاتينو ستة أسباب كى يبقى مع الفريق بعدما سحق أفيرتون".