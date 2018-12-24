"علام" يستقبل رئيس الجامعة الإسلامية الروسية لبحث أوجه تعزيز التعاون

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشيخ أرطور سليمناوف، رئيس الجامعة الإسلامية الروسية ونائب مفتي روسيا، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وروسيا.



واستعرض مفتي الجمهورية خلال اللقاء نشأة دار الإفتاء المصرية وإداراتها المختلفة، كما استعرض فضيلته مجهودات الدار في الداخل والخارج لمواجهة الجماعات الإرهابية والفكر المتشدد وكذلك تدريب أئمة المساجد في الخارج وتأهيلهم لمواجهة الآراء المتطرفة وموجات الإسلاموفوبيا.



وأكد استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لمسلمي روسيا، وأيضًا في مجال تدريب الأئمة.



من جانبه، تحدث رئيس الجامعة الإسلامية الروسية عن بداية دخول الإسلام إلى روسيا وأوضاع المسلمين هناك، وما تقدمه الجامعة الإسلامية الروسية من تأهيل لأئمة المساجد هناك، مبديًا تطلعه إلى تعزيز التعاون الديني والعلمي بين دار الإفتاء والجامعة.