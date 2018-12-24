القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:02 ص

استفتاء: مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أفضل رياضي فرنسي في 2018

كيليان مبابي مهاجم
كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان
أ ش أ
dostor.org/2448036

تصدر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، استفتاء أفضل رياضي في بلاده لعام 2018 والذي أجرته "قناة آر تي إل" الفرنسية، وحصل على نسبة 56% من أصوات الشعب الفرنسي، و55% من المهتمين بالرياضة.

وتفوق المهاجم الفرنسي الواعد في هذا الاستفتاء على بطل البياثلون مارتن فوركاد، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والعداء كيفن ماير، ورافائيل فاران مدافع ريال مدريد.

كما اعتبر 68% من الشعب الفرنسي و72% من جمهور الرياضة، أن الفوز بكأس العالم 2018 في روسيا، أهم حدث طوال العام الجاري.

وتألق كيليان مبابي هذا العام حيث حصد جائزتي أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا، والنسخة الأولى من جائزة "كوبا" المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب شاب في العالم، بخلاف حلوله رابعا في سباق الكرة الذهبية التي نالها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

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