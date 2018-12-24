المدافع مونييه يهاجم إدارة باريس سان جيرمان بسبب تجميد رابيو

هاجم توماس مونييه، ظهير فريق باريس سان جيرمان، إدارة ناديه الفرنسي، بسبب الأزمة المثارة حول تجميد زميله أدريان رابيو، وقال مونييه، في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب "الحكم على اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يكون ظالمًا للغاية".



وأضاف "عندما يكون ليونيل ميسي متواجدًا في صفوف سان جيرمان، فهو لاعب لا يمكن أن تخسره، من العار ألا تنجح إدارة باريس سان جيرمان في التوصل لاتفاق مع رابيو حول تجديد تعاقده".



وشدد "مونييه" على أنه بالنسبة له سيكون من الرائع الاحتفاظ بأدريان رابيو، جميع اللاعبين والجهاز الفني على دراية تامة بما يقوله.



واختتم مونييه حديثه قائلا "بقاء رابيو على مقاعد البدلاء خطوة إيجابية له، وأقل فائدة للنادي، ولكن من يعلم فقد يتوصل الطرفان لاتفاق قبل نهاية الموسم الجاري".