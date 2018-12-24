اليابان تبدي استعدادها لدعم مناطق ضربها "تسونامي" بإندونيسيا

قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للمناطق التي ضربتها موجات المد العاتية (تسونامي) في إندونيسيا مؤخرا.



وأعرب الوزير الياباني - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الإندونيسي وتعازيه لعائلات الضحايا، وذلك في رسالة بعث بها إلى نظيره الإندونيسي ريتنو مارسودي.



كما أعرب عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الموجات العاتية وأن يتم إعادة بناء المناطق المتضررة بسرعة.



وكانت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا" مؤخرا إلى 281 قتيلا وأكثر من 1000 مصاب.



ويعتقد أن الموجات نجمت عن انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا".

