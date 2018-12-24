موسكو: تصرفات واشنطن غير الودية وراء عدم تطبيع العلاقات معها

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن عدم تطبيع العلاقات بين بلاده وواشنطن يرجع إلى التصرفات غير الودية من قبل واشنطن ومحاولاتها الضغط على روسيا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع استخدام روسيا كأداة لتنفيذ مصالحها.



وقال لافروف، لوكالة أنباء" سبوتنيك" اليوم الاثنين، "إنهم يقومون بشيطنة روسيا من أجل الحفاظ على الانضباط في أوروبا ولتعزيز الرابط الأوروبي الأطلسي، ويناقشون بجدية حاليا في الولايات المتحدة الأميركية كيفية استخدام روسيا ضد الصين لخدمة مصالحهم.



وأضاف لافروف:"يأملون في تغيير الحكومة في بلادنا أو تغيير السياسة الروسية، فلدى الكثيرين في واشنطن مثل هذه الأوهام من أجل جعلنا أداة لخدمة المصالح الأمريكية".



وتابع قائلا: لقد توقف العمل في المجالات العامة من جدول الأعمال الثنائي والدولي مع واشنطن، بما في ذلك ما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار والأمن في العالم"، مؤكدا أن إمكانات التفاعل الثنائي البناء بين البلدين هائلة.

