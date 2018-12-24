إخفاق تيرى هنرى فى إنقاذ موناكو يتصدر عناوين الصحف الفرنسية

تنوعت اهتمامات الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الاثنين، ولكن تصدر هذه الاهتمامات إخفاق نجم منتخب فرنسا السابق ومدرب موناكو الحالى فى مهمته فى إنقاذ نادى الإمارة،حتى الآن، وانتشاله من كبوته المستمرة منذ بداية الموسم وجعلته يقبع فى مراكز المؤخرة فى الدورى الفرنسى لكرة القدم.



وتصدرت صورة تييري هنري، صحيفة ليكيب بعنوان "أزمة نفسية"، في إشارة إلى عدم نجاح المدرب الشاب في تحسين نتائج موناكو.



ويحتل موناكو، المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة.



و تناولت الصحيفة فى تقرير خاص الوضع فى مارسيليا تحت عنوان "ديميتري باييه يتحول إلى لغز في مارسيليا".



من ناحية أخرى أكدت صحيفة بروفانس، أن نادي أولمبيك مارسيليا يبحث عن مهاجم لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأبرزت صحيفة لو باريزيان، حوارها مع بنجامين بافارد ظهير منتخب فرنسا وشتوتجارت الألماني بعنوان: "هدف غير حياتي".



أما صحيفة لو فيجارو، فقد استضافت جاي ستيفان، المدرب المساعد لديديه ديشامب، ليحكي "11 لحظة وراء تتويج منتخب الديوك بلقب كأس العالم".

