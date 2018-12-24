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خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 09:58 ص

"اليوم": ميليشا الحوثي أثبتت نيتها المبيتة لخرق الهدنة بالحديدة

اليوم: ميليشا الحوثي
أ ش أ
dostor.org/2448029

اتهمت صحيفة "اليوم" السعودية، ميليشا الحوثي بأنها ترغب بشكل واضح فى خرق الهدنة التى تم الاتفاق عليها بوقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة اليمنية، مشيرة إلى أن كل الممارسات تثبت النية غير الحسنة للحوثيين فى القضاء على أى أمل للسلام وإنهاء الصراع فى اليمن.

وقالت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان - الدور السعودي والخروقات الحوثية - إن السعودية لعبت دورا كبيرا فى حث طرفي النزاع فى اليمن عبر محادثات السويد لتسوية الأزمة بطرق سلمية، وكان لهذا الدور تأثيره الواضح على القرار الأممى الخاص بالتسوية، مشددة فى الوقت نفسه على أن ميليشا الحوثي أثبتت سوء نيتها وذلك بخرق مختلف التسويات التى تهدف إلى التهدئة.

وتابعت، إن ميليشا الحوثي خرقت هدنة وقف إطلاق النار بالحديدة من خلال استخدامها للصواريخ البالستية ومدافع الهاون وصواريخ الكاتيوشا وغيرها من الأسلحة، بالتزامن مع وصول رئيس لجنة إعادة الانتشار إلى اليمن، مؤكده بذلك نيتها المبيتة في عدم الرغبة في إنهاء الأزمة والعودة لمواصلة إشعال الحرب.

وأضافت، أن ترحيب الحكومة الشرعية بجهود الأمم المتحدة للتسوية بما يحافظ على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، جاء لدعم التسوية من خلال اتفاق السويد وجداوله الزمنية ذات العلاقة بانسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وتبادل الأسرى وإبطال الألغام كطرق سالكة نحو إنهاء معاناة الشعب اليمني.

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