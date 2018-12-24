نشر الآلاف من قوات الجيش في بنجلاديش استعدادا للانتخابات العامة

أعلنت السلطات في بنجلاديش نشر الآلاف من قوات الجيش في جميع أنحاء البلاد، وذلك بهدف توفير الأمن والمساعدة في إجراء الانتخابات العامة المقررة يوم الأحد المقبل.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن إدارة العلاقات العامة بالجيش قولها إن عملية نشر القوات بدأت صباح اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن القوات ستظل تمارس المهام المكلفة بها حتى يوم الثاني من يناير المقبل.



ومن المقرر أن تساعد القوات الجوية أيضا في تأمين الانتخابات، حيث أنها ستبقي على المروحيات جاهزة لأية احتياجات عاجلة، كما ستقوم قوات الجيش بالتدخل للحفاظ على النظام على الطرق الهامة أو الطرق السريعة عند الحاجة.



وتسعى حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى إعادة انتخابها لفترة ثالثة على التوالي.



وقد فازت حكومتها باستحسان عالمي واسع النطاق لسماحها لمئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار بدخول البلاد.



يشار إلى أن مفوضية الانتخابات قد أكدت في وقت سابق أن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة سترأس الحكومة خلال الانتخابات كما ينص الدستور، فيما كانت المعارضة قد طالبت بحكومة مؤقتة مستقلة.



وستكون الانتخابات المرتقبة هي الانتخابات العامة الحادية عشر التي تشهدها البلاد منذ حصولها على استقلالها عقب حرب دامية مع باكستان في 1971.

