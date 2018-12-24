"هيونداي ميبو" الكورية تفوز بعقد لبناء 6 ناقلات بتروكيماويات

أعلنت شركة "هيونداي ميبو دوكيارد" الكورية الجنوبية لبناء السفن متوسطة الحجم، اليوم الاثنين، فوزها بعقد قيمته 208 مليارات وون (185 مليون دولار) لبناء 6 ناقلات مواد بتروكيماوية.



ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان الشركة القول إنه وفقا لهذه الصفقة التي وقعتها الشركة مع عميل لم تكشف عن هويته، ستقوم بتسليم السفن التي تصل حمولتها إلى 25 ألف طن بنهاية يناير2021.



يذكر أن "هيونداي ميبو" هي إحدى شركات مجموعة "هيونداي للصناعات الثقيلة" أكبر شركة بناء سفن في العالم من حيث حجم الطلبيات.



وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي فازت بها "هيونداي للصناعات الثقيلة" والشركات التابعة لها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن حوالي 13.7 مليار دولار لبناء 161 سفينة وهو ما يتجاوز المستهدف للعام الحالي وقدره 13.2 مليار دولار.