القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
عالم
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 08:28 ص

القبض على أمريكيين في الفلبين بعد إلقائهما جثة فتاة في النهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2447993

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الاثنين، أنه جرى إلقاء القبض على اثنين من المواطنين الأمريكيين عقب أن قاما بإلقاء جثة فتاة أمريكية في النهر بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وألقي القبض على المشتبه بهما 21 عاما و22 عاما، أمس الأحد، بعد أن أبلغ عن الواقعة سائق سيارة الأجرة التي كانا يستقلانها، وبمساعدة السائق، عثرت الشرطة على جثة الأمريكية تومي ميشيل ماسترز 23 عاما في نهر باسيج في مانيلا في ضاحية توندو.

وقال رئيس شرطة مانيلا فيسينت داناو جونيور، إن الجثة كانت ملفوفة في كيس للنفايات ومغلفة بشريط لاصق وموضوعة في صندوق، مضيفا أنه يعتقد أن الضحية صديقة المشتبه به 21 عاما، مضيفا أن المشتبه بهما استقلا السيارة من منطقة سكنية في مدينة ماندالويونج في مانيلا.

وعندما حجز المشتبه بهما رحلتهما لدى شركة السيارات قالا إنهما سيتوجهان إلى مركز تجاري في مانيلا، ولكنهما طلبا من السائق التوقف عند منطقة عشوائية يطلق عليها باسيكو في توندو، حيث قاما بإلقاء الصندوق في النهر.

وقالت الشرطة إن السائق وجد أن الواقعة مثيرة للشبهات وأبلغ الشرطة، وجرى إلقاء القبض على المشتبه بهما في شقة مستأجرة. وقالت الشرطة إن الثلاثة أمريكيين كانوا في زيارة سياحية للفلبين.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

منذ أقل من شهر

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

الآن

رؤساء كنائس القدس ينتصرون للمرة الخامسة على قانون عنصرى إسرائيلى

سعر الدولار اليوم الإثنين 24/ 12/ 2018

نجاح أول مهمة فضائية لـ"سبيس إكس" لحساب الجيش الأمريكى

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

ads
الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

ألبومات الصور

"العربى للطفولة" يستقبل عزاء الأمير طلال بن عبد العزيز بالقاهرة (صور)

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

نجم الساعة

Kora live hd .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

كشكول

شوقي يكشف عن موعد أول امتحان للأول الثانوى علي التابلت

سيد قنديل:لم نعلم حركة الفنون التشكيلية المصرية إلا على أيدي الأمير يوسف كمال

التعليم العالي: تعيين 7 عمداء جدد بجامعة أسيوط

" أسرار النشر الدولى" ورشه عمل بنوعية عين شمس

رؤساء أقسام جدد بآداب عين شمس

الأمصار

بابا نويل يهرب من الشرطة العراقية

السعودية توصي مواطنيها بعدم السفر للسودان

المرصد السوري: داعش لم تختفي من سوريا

الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في أحداث فيينا

بالقرآن والثوب الفلسطيني.. رشيدة طليب تؤدي يمين الكونجرس

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

زيادة حالات الأسر المشردة في بريطانيا

ويندي ويليامز تعتذر لجمهورها بسبب سلوكها في التوك شو

أمريكي يعثر على 10 آلاف دولار في محطة مترو نيويورك

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

العلماء: 3 فترات يكون فيها الإنسان أكثر وحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎