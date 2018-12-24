رمية كوري تمنح وريورز الفوز على كليبرز في الثانية الأخيرة

أحرز ستيفن كوري رمية ناجحة قبل 0.5 ثانية على النهاية ليهدي جولدن ستيت وريورز حامل اللقب الفوز 129-127 على لوس أنجليس كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الأحد.



وأنهى كوري اللقاء بتسجيل 42 نقطة وأضاف زميله كيفن دورانت 35 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة فيما ساهم درايموند جرين في الانتصار بتسجيل 14 نقطة وتمرير ست كرات حاسمة وخطف الكرة خمس مرات.



وأحرز توبياس هاريس 32 نقطة لفريق كليبرز واستحوذ على تسع كرات مرتدة وأضاف زميله دانيلو جاليناري 25 نقطة وتألق الفريق في الرميات الثلاثية وسجل 18 من 23 محاولة.



وكان وريورز متقدما بتسع نقاط مع بداية الربع الأخير لكن كليبرز سجل ثماني نقاط متتالية ثم تقدم لوس أنجليس 117-116.



لكن وريورز أعاد التقدم بتسجيل تسع نقاط متتالية إذ سجل كوري أربع نقاط وأضاف دورانت رمية ثلاثية لتصبح النتيجة 125-117.



وقلص كليبرز الفارق إلى 127-125 بعد رمية ثلاثية من أفيري برادلي ثم أدرك التعادل قبل 19.6 ثانية على النهاية.



ولم يرتكب كليبرز خطأ لمنع وريورز من إنهاء الهجمة ووصلت الكرة إلى كوري الذي سدد الرمية القاتلة بنجاح.