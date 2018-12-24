ماليزيا تبدي استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية لإندونيسيا

أكدت الحكومة الماليزية، إنها مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية لإندونيسيا اثر اجتياح التسونامي سواحل مضيق سوندا الاندونيسية أمس الأول.



ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن نائبة رئيس الوزراء الدكتورة وان عزيزة إسماعيل قولها إنها متأثرة للغاية بشأن التسونامي، آملة في أن تستطيع إندونيسيا مواجهة هذا الاختبار بالصبر، وأكدت أن ماليزيا مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة لتخفيف الأعباء عن الشعب الإندونيسي.



وفي أحدث تطورات التسونامي فى مضيق سوندا الاندونيسي، ارتفع عدد الضحايا اليوم الاثنين إلى 281 شخصا وإصابة ألف شخص آخرين.