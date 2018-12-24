197.7 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية

أعلنت مصلحة الدولة الصينية للجمارك أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية وصل إلى 197.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، متجاوزا إجمالي حجم التجارة بين الجانبين المسجل طوال العام الماضي والبالغ 191.3 مليار دولار.



وذكرت المصلحة –في أحدث بيانات نشرتها اليوم الاثنين- أن الصادرات الصينية إلى الدول العربية خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر سجلت 85.8 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من الدول العربية 111.9 مليار دولار.



وأشارت إلى أن 20 دولة عربية حققت ازديادا في حجم تجارتها مع الصين خلال الأشهر العشرة الأولى، حيث ارتفع حجم التجارة بين الصين وكل من: مصر بنسبة 30.9% والسعودية بنسبة 22.9% والكويت بنسبة 66.9% وليبيا بنسبة 157.8 % وسلطنة عمان بنسبة40.2 % والعراق بنسبة 35.9 %.



ولفتت إلى أن السعودية ظلت أكبر شريك تجاري للصين بين الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى50.1 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى، تليها الإمارات والعراق وعمان والكويت ومصر التي تجاوز حجم التجارة لكل من هذه الدول مع الصين 10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.