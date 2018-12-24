زيادة حالات الأسر المشردة في بريطانيا

وصل عدد الأسر المشردة بلا مأوى في انجلترا وويلز إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما والذين اضطروا للخروج من مناطقهم المحلية.



وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن هذا يأتي في الوقت الذي تكافح فيه المجالس المحلية لإيجاد مأوى لعدد متزايد من الناس المحتاجين في ظل زيادة أزمة السكن في بريطانيا.



وأفادت الأرقام الرسمية الحكومية أن كان هناك 23 ألفا و640 أسرة في أماكن إيواء مؤقتة خارج مناطقهم المحلية في الربع الثاني من العام الجاري، وهو الأعلى في 20 عاما وأكثر من ضعف الرقم المسجل في نفس الفترة قبل خمسة أعوام تماما.



وجاءت هذه الإحصاءات الجديدة وسط الغضب المتزايد بشأن التشرد، حيث أظهر بحث حديث بزيادة عدد حالات الوفيات بين المشردين في انجلترا وويلز.