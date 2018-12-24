مدير فني جديد لمركز الفنون في لندن

أعلن مركز الفنون في لندن "باترسي" عن تعيين المخرج والكاتب المسرحي طارق اسكندر مديرا فنيا ورئيسا تنفيذيا للمسرح.



وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن اسكندر مخرج مسرحي عمل أيضا في مجلس الفنون بانجلترا وتقلد عدة مناصب في قطاع المسرح البريطاني، كما تقلد قبل ذلك مناصب قيادية وتنفيذية في هيئة التأمين الصحي البريطانية.



وأشاد المسرح بتعيين اسكندر خلفا لديفيد جوب اعتبارا من مايو 2019، مؤكدا أنه يتمتع بروح الريادة والتمرد، واصفا تعيينه بأنه "قرار رائع" يجلب الرؤية الطموحة واتساع نطاق التجربة للرئيس الجديد.



وعن العمل في مجال المسرح وقطاع الصحة، قال اسكندر:" إن العالمين مختلفان من نواح عديدة ولكنهما حول خدمة الناس وخدمة المجتمع ولديهما الكثير من القواسم المشتركة فيما يتعلق بالقيم".



وأشارت الصحيفة إلى أن طارق اسكندر ولد في مدينة "سندرلاند" بشمال شرق انجلترا، ثم انتقل وهو طفل إلى منطقة الشرق الأوسط، ثم عاد إلى لندن وهو في سن المراهقة ليشق طريقه في عالم المسرح، وهو مؤسس مشارك لمسرح "يارد" في هاكني بشرق لندن.