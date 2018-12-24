ويندي ويليامز تعتذر لجمهورها بسبب سلوكها في التوك شو

اعتذرت الإعلامية الأمريكية ويندي ويليامز لجمهورها بسبب سلوكها أثناء تقديم برنامجها الحواري قائلة إن السبب يعود في ذلك إلى تناولها مسكنات قبل الظهور على الهواء.



وأوضحت ويندي، وفقا لصحيفة (نيويورك ديلي نيوز)، أنها تناولت العلاج قبل برنامج التوك شو بعد معاناتها من تمزق خفيف في أعلى ذراعها.



وكتبت ويندي على موقع انستجرام: "اعتذر بصدق إذا كنت قد شعرت أن عرض اليوم كان أقل من ممتاز"، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك وتناولت المسكنات في محاولة لتقديم عرض رائع، ووجهت التحية لمن يهتمون حقا بصحتها.



وكانت ويندي 54 عاما قد أثارت القلق وهي تتعثر في كلماتها أثناء تقديمها فرقة للهيب هوب كضيوف في برنامجها، وأعرب عدد من معجبيها عن قلقهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صحتها.