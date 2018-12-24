فصل الشتاء يؤثر سلبا على صحة العين

أكد فريق من أطباء العيون أن جفاف العين والحكة تعد من المشكلات الشائعة فى فصل الشتاء حيث يرجع ذلك إلى معدلات الرطوبة المنخفضة بشكل رئيسى.



وقالت الدكتورة "ماريسا لوكى" أستاذ طب وجراحة العيون فى جامعة "برمنجهام": تنخفض الرطوبة في الشتاء مع الطقس البارد، بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الأشخاص يلجأون إلى الاستعانة بالدفايات لمكافحة البرد، لذا قد تعمد الدفايات أيضا على تخفيض معدلات الرطوبة مما يزيد من فرص جفاف العين ".



ونصح الباحثون باستخدام أجهزة ترطيب لإضافة بعض الرطوبة إلى الهواء مع شرب كميات وفيرة من السوائل للمساعدة فى الحفاظ على رطوبة الجسم للحفاظ على رطوبة العينين، كما أكد الباحثون أهمية ارتداء النظارات لحماية العين من الجسيمات السامة والضارة، فضلا عن الرياح القوية، فضلا عن الحرص على نظافة العدسات اللاصقة فى حال ارتدائها.