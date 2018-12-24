في مئوية مولده.. توهج الحضور الثقافي للزعيم الراحل أنور السادات

في المئوية الأولى لمولد الزعيم الراحل أنور السادات، تحل غدا "الثلاثاء"، فإن الحضور الثقافي لبطل الحرب والسلام متوهج دوما لا يغيب عن الذاكرة الوطنية المصرية".



وفي سياق احتفال مؤسسات الثقافة المصرية بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل أنور السادات يشهد المجلس الأعلى للثقافة اليوم "الاثنين" مؤتمرا ثقافيا بعنوان "السادات بطل الحرب والسلام"، ومن المقرر أن تتحدث في جلساته وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم" كما أقيمت احتفالية أمس بالمسرح الكبير في دار الأوبرا قدمت فيها مختارات موسيقية وغنائية من أعمال فنية وطنية.



وتحتضن "مكتبة الإسكندرية" متحف السادات في إطار توثيق هذا الصرح الثقافي لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، ويضم هذا المتحف "مقتنيات بطل الحرب والسلام وكتبه والخطب التي ألقاها وخطاباته ووثائق مرحلته التاريخية وتسجيلات مرئية وصوتية وأوراقه الشخصية التي تتضمن قصة قصيرة كتبها بخط يده".



وكان مدير مكتبة الأسكندرية الدكتور مصطفى الفقي قد نوه بأن المكتبة تحتفي احتفاء خاصا بمئوية مولد السادات ودوره التاريخي باعتباره رجل دولة من طراز رفيع وصاحب قراري الحرب والسلام ونموذجا للمصري المناضل في مراحل عمره المختلفة.



وأنور السادات نموذج للمناضل الوطني الجامع بين السياسة والثقافة ويكشف في كتابه "البحث عن الذات" عن اهتمامات مبكرة بعالم الكتب والإصدارات الثقافية الجديدة وحرصه على متابعتها وتفاعله الإيجابي مع الأفكار التي يصافحها كقارئ و"توليد طاقة إيجابية تساعده في مسيرته النضالية".



والرئيس الراحل أنور السادات الذي ولد يوم الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1918 في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية واستشهد يوم السادس من أكتوبر عام 1981 في ذكرى يوم الانتصار المصري في حرب السادس من أكتوبر عام 1973 شكل مصدر الهام لروائيين كبار.



وفي مقدمة هؤلاء الروائيين الكبار الأديب النوبلي المصري الراحل نجيب محفوظ صاحب رواية "يوم قتل الزعيم" فضلا عن رائعة "امام العرش" التي تقول فيها ايزيس عن السادات:"بفضل هذا الابن ردت الروح الى الوطن واستردت مصر استقلالها الكامل" بينما يرحب به اوزوريس "بين الخالدين من أبناء مصر".



ولئن كان كتاب "السادات" للكاتب الصحفي والروائي والمؤرخ الفرنسي روبير سوليه قد حظى بحضور واهتمام لافتين في الثقافة الغربية فها هي الكاتبة والشاعرة التونسية الدكتورة امال موسى تشيد باحتفالات القطاعات الثقافية المصرية بالمئوية الأولى لمولد السادات معتبرة انها "علامة إيجابية جدا تعكس فهما عميقا وواسعا للثقافة" فيما شددت على أن سيرته الثرية "ليست عادية بالمرة".



وأضافت في طرح بجريدة الشرق الأوسط التي تصدر بالعربية من لندن ان من يطلع على تفاصيل حياة الرئيس أنور السادات "بشعر وكأنه أمام بطل روائي فحياته مليئة بالتجارب والأحداث الخطيرة ومركبة على نحو عجائبي بعض الشيء".



ومن هنا لن يكون من الغريب ان تشكل هذه السيرة الثرية لزعيم يحمل ضمن مكوناته المتعددة "روح الفنان" وكان حريصا على الاحتفال بعيد الفن وتكريم الفنانين مادة درامية تجلت في أفلام سينمائية لعل أشهرها فيلم "أيام السادات" الذي قام ببطولته الفنان الراحل أحمد زكي كما حضرت شخصيته التاريخية في سياقات متعددة لمسلسلات تلفزيونية.



ولاريب أن شخصية بحجم ووزن وثراء الرئيس أنور السادات تشكل معينا لا ينضب للدراسات الثقافية في حقول متعددة ناهيك عن مجال العلوم السياسية وهو الذي تعددت خبراته الوطنية والنضالية ومواقع عمله مابين السياسة والصحافة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان حتى اختاره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نائبا له ليصبح خليفته بعد رحيله في مرحلة بالغة الدقة ومشحونة بالتحديات الجسام.



وفيما اكتسب خبرات مباشرة بشأن أوضاع الكادحين أثناء نضاله الوطني قبل ثورة 23 يوليو 1952 كما كابد مرارة السجن حظى أنور السادات بثقافة شعبية عميقة أتاحت له التواصل والتناغم مع نبض رجل الشارع بقدر ما تفوق في "الخداع الاستراتيجي لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية".



ويجمع الباحثون والدارسون لسيرة الزعيم الراحل أنور السادات على أنه تمتع "بمرونة مثيرة للدهشة مكنته من إدارة تحولات جوهرية في الحياة المصرية وفقا لتصوراته الوطنية في ضرورات الانفتاح الاقتصادي وفتح أبواب التعددية الحزبية والتعاطي الواقعي مع حقائق توازن القوى في العالم".



ولعل ذلك كله تجلى في " مبادرة السلام التي" أطلقها في خطاب بمجلس الشعب يوم التاسع من نوفمبر عام 1977 لاستكمال عملية تحرير التراب الوطني المصري في سيناء التي بدأت بقراره التاريخي بخوض حرب السادس من أكتوبر 1973 ليستحق عن جدارة لقب "بطل الحرب والسلام".



وهكذا حق القول بأن السادات صاحب رؤية متكاملة في السياسة الدولية ومعادلات القوة الشاملة وعناصر الدبلوماسية التفاوضية في مزيج فريد يجمع مابين استشراف الحلم وحقائق الواقع لتحقيق مصالح شعبه وأمته.



والرئيس الراحل أنور السادات الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978 من أصحاب الأقلام وعرفته الصحافة كاتبا بدار الهلال ورئيسا لتحرير جريدة الجمهورية التي أسست عام 1953 كجريدة معبرة عن ثورة 23 يوليو، فهو من القادة التاريخيين أصحاب الكتب والكتابات والنفس السردى المشوق مع عناية بجماليات التعبير دون تكلف الأمر الذى صنع لنصوصه قدرا كبيرامن الجاذبية للقراء كما هو الحال في كتابه الشهير "البحث عن الذات" الذي تبرع بإيرادات مبيعاته فضلا عن قيمة جائزة نوبل لتطوير قريته ميت أبو الكوم وتحسين نوعية الحياة لأبناء هذه القرية المصرية.



وعندما قرأ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مسودة كتاب "أسرار ثورة يوليو" بقلم أنور السادات كتب مقدمة للكتاب جاء فيها:"إن هذا الكتاب هو خلاصة البواعث الخفية والأسباب السيكولوجية لثورتنا السلمية".



ومؤلفات أنور السادات مثل:"قصة الثورة كاملة" وثورة على النيل" و"ياولدي هذا عمك جمال" و"30 شهرا في السجن" و"الصفحات المجهولة للثورة" تسهم في إضاءة التاريخ ومن ثم المستقبل أمام الأجيال الجديدة في هذا الوطن فيما تكاد هذه النوعية من الكتب ان تكون بمثابة "وثائق تاريخية تسجل خبايا مراحل هامة في تاريخ مصر وأمتها العربية بقدر ما تخدم المؤرخين المتخصصين الذين يمكن أن يستندوا إليها في جهدهم الفكري المستقل".



واللافت بالفعل أن تجربة الطبعات الجديدة للإصدارات من كتب الرئيس الراحل انور السادات وأخرها كتاب "وصيتي" حظت بنجاح كبير بقدر ما كشفت عن إقبال واضح من القراء وخاصة الشباب الذين يتطلعون للتعرف على خبايا مراحل تاريخية هامة في مسيرة مصر وأمتهم العربية.



ولكثير من الأدباء والفنانين ذكرياتهم الجميلة مع "بطل الحرب والسلام" وعلى سبيل المثال فإن الكاتب والشاعر الكبير احمد عبدالمعطى حجازى يستعيد بإجلال أن واقعة غضبته لكرامة مصر والمصريين فى احتفالية بباريس عندما رد بقوة على شخص تطاول على مصر وادت هذه الواقعة لذوبان الجليد بينه وبين الرئيس الراحل انور السادات الذى دعاه بسبب هذا الموقف للقائه واحتفى به.



وأوضح حجازى أن الكاتب الصحفى الراحل أحمد بهاء الدين تطرق لهذا الموضوع فى عموده بصحيفة الأهرام وكانت القصة كلها قد وصلت للرئيس أنور السادات الذى صمم على دعوتى للقائه رغم الخصومة السياسية الحادة بينهما.



واستعاد الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى وقائع اللقاء المثير مع الرئيس الراحل أنور السادات باستراحة الرئيس فى المعمورة يوم الثالث من سبتمبر عام 1981 مشيرا إلى أنه حظى باستقبال هو والسيدة قرينته أشبه باستقبال الرؤساء وقادة الدول الذين يزورون مصر واستمر اللقاء أكثر من ساعة ونصف الساعة ونوه بشخصية السادات المرحة وقوله بأنه يكتب أيضا شعرا لا يقل جودة عن شعره.



والرئيس الراحل أنور السادات كان في الواقع صاحب "الخلطة السحرية" لدعاء أو أغنية دينية شهيرة اقترنت بشهر رمضان وهى أغنية "مولاى" فهو الذي اقترح فكرة التعاون بين الموسيقار الراحل بليغ حمدي والمنشد العظيم سيد النقشبندي بكلمات الشاعر عبدالفتاح مصطفى.



أما فنان الكاريكاتير أحمد طوغان الذي قضى في الثاني عشر من نوفمبر عام 2014 عن عمر يناهز الـ 88 عاما وكان نموذجا للمثقف الوطني الذي انخرط بقوة في غمار الحياة الثقافية والسياسية المصرية منذ أربعينيات القرن العشرين فقد ارتبط بصداقة وثيقة مع الرئيس الراحل أنور السادات الذي وصفه بأنه "فنان صنعته الآلام" وهو الوصف الذي استخدمه احمد طوغان فيما بعد كعنوان لسيرته الذاتية.



بدوره كان الفنان الراحل الكسندر صاروخان الذي ولد عام 1898 وقضى عام 1977 والذي يعد بحق من الرواد المؤسسين لفن الكاريكاتير بمصر من المدافعين باقتناع عن مبادئ ثورة 23 يوليو 1952 وزعيمها جمال عبد الناصر تماما كما دافع عن انجازات انور السادات "بطل الحرب والسلام"...سلام عليه في المئوية الأولى لمولده وهو الحاضر دوما في الضمير الوطني المصري لأنه "قبس من روح مصر الخالدة وثقافتها الإنسانية الأصيلة".