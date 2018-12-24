محمود كريم يبدأ مونتاج ومكساج "سبع البرمبة" منتصف يناير

يكثف المخرج محمود كريم حاليا تصوير مشاهد فيلمه الجديد "سبع البرمبة"، والذي يقوم ببطولته الفنان رامز جلال.



ومن المقرر أن ينتهي من تصوير مشاهد العمل بالكامل أوائل يناير المقبل، على أن يبدأ عمليات مونتاج ومكساج الفيلم منتصف يناير تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي في فبراير المقبل.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي رومانسي، حيث يقوم بطل العمل رامز جلال بانتحال شخصية ضابط شرطة خلال الأحداث في إطار كوميدى من أجل الوصول لحبيبته، والتي تجسدها الفنانة جميلة عوض، وتجمع المشاهد بينه وبين بيومي فؤاد ومها أبو عوف.



ويجسد محمد عبد الرحمن أحد نجوم فريق "مسرح مصر" دور مهندس تجمعه علاقة صداقة مع رامز، وتدور بينهما العديد من المواقف الكوميدية خلال أحداث الفيلم.



الفيلم بطولة رامز جلال،جميلة عوض، محمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر،بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبوعوف وعدد آخر من الفنانين.



وكان رامز جلال قد انتهى مؤخرا من تصوير البرومو الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه كل عام فى موسم رمضان، حيث تم تسريب فكرة البرنامج والتي تقوم على استضافة العديد من الضيوف ويتم وضع مخدر لهم في المشروب وعند إفاقتهم يجدون أنفسهم فى غرفة مظلمة تشبه القبر.

