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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 08:06 ص

أمريكي يعثر على 10 آلاف دولار في محطة مترو نيويورك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2447979

عثر مواطن أمريكي على حقيبة بها مبلغ 10 آلاف دولار نقدا في محطة مترو أنفاق نيويورك.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن ريتشارد تافرنا عثر على الحقيبة أثناء انتظاره للقطار في محطة لينكولن سنتر، حيث تبين له أن بداخلها رسالة مكتوبة بالروسية ثم أخذها للبيت، ليكتشف أنها مملوءة بالدولارات.

وأشار إلى أنه حاول معرفة ما بداخل الرسالة، وعندما فتح الظرف عثر على حزم الدولارات في أوراق نقدية فئة 100 دولار، وسرعان ما توجه للشرطة بالحقيبة والمال لمعرفة صاحبها الحقيقي.

وقد تمكنت الشرطة من توصيل كيس النقود لصاحبته التي تبين أنها سيدة تعيش في مانهاتن، ولكنها كانت مسافرة إلى روسيا وتركت المبلغ على رصيف المحطة بالصدفة، وقد عادت لتبحث عن حقيبتها.

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