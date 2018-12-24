فاطمة لوتاه: مهرجان "افق" يقدم الفنون بصورة فكرية معاصرة

أعربت الفنانة العالمية فاطمة لوتاه عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة " افق " ومشاركتي في المهرجان كان أمنية، بصفتي فنانة تشكيلية إماراتية، مقيمة منذ أكثر من ثلاثين سنة بين إيطاليا ودبي.



وأضافت أن المهرجان يعد من المنصات الفنية الكبرى التي تسهم في تقديم الفنون الإسلامية للعالم، عبر رؤى فكرية جديدة معاصرة، منوهة إلى أنها تشارك بعمل تحت اسم "المعراج"، قائلة إنه هو عبارة عن قبة الصخرة، ولم أجد أفضل من قبة الصخرة لتحمل مشاعري، فهي الرمز الأكبر والأقدر في رأيي على إبراز مدى تغلغل القضية الفلسطينية في وجداني وإحساسي.



وـشارت الفنانة العالمية فاطمة لوتاه الى أن قبة الصخرة لم تعد اليوم مجرد معلم تاريخي، وإنما أكثر من ذلك صارت رمزًا للنضال وللمقاومة، ومصدر إلهام لعدد كبير من مبدعي الفن التشكيلي، المتأملين في حروب العالم وفي الظلم وفي القيم الإنسانية النبيلة، وكيف تضيع الحروب تلك القيم ليحل محلها الوجع، كما هو حال أرض فلسطين.



وعن اللغة الإبداعية في العمل الفني أوضحت أن" اللغة الإبداعية في العمل هي لغة حسية وبصرية فيف الوقت نفسه، بدلالات مكثفة، تنطلق في جوهرها من فلسفة دينية وفكر جمالي إسلامي، وتعكس بنية العمل صورة خاصة لعمارة المسجد، كموضوع فني تركيبي، سبيلًا إلى الدلالة الفنية والفكرية التي تكافئ المدلول لكل ركن من أركان المسجد الأقصى".