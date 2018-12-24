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الثقافة
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:58 ص

قصر ثقافة مصر الجديدة يحتفي بذكرى الدكتور مصطفى محمود

الدكتور مصطفى محمود
الدكتور مصطفى محمود
ا ش ا
dostor.org/2447971

يحتفي قصر ثقافة مصر الجديدة بذكرى الراحل الدكتور مصطفى محمود المولود في 27 ديسمبر 1921 على مدار الأسبوع الجاري.

ويقيم قصر الثقافة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الاثنين، مسابقة ثقافية عن حياة ومؤلفات الدكتور مصطفي محمود، بمقر القصر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمكتبة العامة.

كما ينظم القصر حوارا حول إسهامات الدكتور مصطفى محمود الثقافية بالمكتبة العامة بمقر قصر الثقافة بمصر الجديدة، في تمام الحادية عشر صباح بعد غد الأربعاء.

كان قصر ثقافة مصر الجديدة قد أقام، الثلاثاء الماضي، عرض كتاب "أكل العيش" للكاتب الكبير في نادي العلوم والمكتبة العامة التابعين للقصر، كما عرض في اليوم التالي مجلة حائط تعريفية بالمثقف الراحل.

واحتضن القصر من يوم 16 ديسمبر الجاري معرض كتب لمؤلفات دكتور مصطفى محمود يبدأ من افتتاح أبواب القصر للعمل اليومي وحتى السادسة مساء، بنادي العلوم والمكتبة العامة.

والدكتور مصطفى محمود المتوفى في 31 أكتوبر 2009، فيلسوف وطبيب وكاتب مصري، درس الطب وتخرج عام 1953 وتخصص في الأمراض الصدرية، ولكنه تفرغ للكتابة والبحث عام 1960.

تزوج عام 1961 وانتهى الزواج بالطلاق عام 1973. رزق بولدين هما "أمل" و"أدهم". تزوج ثانية عام 1983 من السيدة زينب حمدي وانتهى هذا الزواج أيضا بالطلاق عام 1987.

وألف 89 كتابًا منها الكتب العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية إضافة إلى الحكايات والمسرحيات وقصص الرحلات، وتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة.

وقدم الدكتور مصطفى محمود 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير (العلم والإيمان)، وأنشأ عام 1979 مسجده في القاهرة المعروف بـ "مسجد مصطفى محمود".

ويتبع له ثلاثة مراكز طبية تهتم بعلاج ذوي الدخل المحدود ويقصدها الكثير من أبناء مصر نظرًا لسمعتها الطبية، وشكل قوافل للرحمة من ستة عشر طبيبًا، ويضم المركز أربعة مراصد فلكية، ومتحفًا للجيولوجيا، يقوم عليه أساتذة متخصصون.

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