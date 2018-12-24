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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:56 ص

كوريا الجنوبية: تطوير صاروخ اعتراضي يطلق من السفن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2447970

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بأن سول طورت صاروخ اعتراضي موجه يطلق من السفن محليًا.

ونقلت الوكالة عن إدارة برنامج مشتريات الدفاع (DAPA) بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، توضيحها، أنها أكملت تطوير الصاروخ الاعتراضي الموجه الذي يطلق من السفن "هيكونغ" (القوس البحري) باستخدام تقنيات محلية.

يذكر أن تطوير "هيكونج" بدأ في عام 2011 من قبل وكالة تطوير الدفاع (ADD) وبمشاركة شركتي إل أي جي نيكسون وهانهوا للدفاع ليحل محل صواريخ "آر آي إم" الأمريكية.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السلاح الجديد العام المقبل في إطار خطة للبدء في وضعه على سفن حربية تابعة للبحرية في عام 2021.

وسوف يحل هذا الصاروخ محل صواريخ "آر آي إم" التي نشرتها القوات البحرية منذ عام 2003.

كوريا الجنوبية: تطوير صاروخ اعتراضي يطلق من السفن
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