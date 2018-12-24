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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:51 ص

شرطة جوبا تحذر من إطلاق النار وشرب الكحول في احتفالات الكريسماس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2447969

حذرت سلطات الشرطة في ولاية "قبودويه" جنوب السودان، المواطنين من عدم إطلاق النار خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، وهددت بتوجيه تهم جنائية ضد من ينتهكون هذا الأمر.

ونقل ردايو "تمازج" السوداني، عن مدير شرطة ولاية قبودويه جيمس ماندي إينوكا قوله، إن الشرطة ستجري تحقيق في حال إطلاق نار عشوائي على الهواء خلال الاحتفال، مشددًا أن أي انتهاك للأمر سيؤدي إلى إجراءات قانونية.

كما حذر إينوكا، أفراد الشرطة من شرب الكحول أثناء العمل، قائلا إنه سيتم اتخاذ تدابير صارمة ضد أولئك الذين يخالفون الأمر".

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