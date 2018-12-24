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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:54 ص

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامى إلى 281 قتيلا

إندونيسيا: ارتفاع
ا ش ا
dostor.org/2447968

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا" مؤخرا إلى 281 قتيلا وأكثر من 1000 مصاب.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين جراء موجات المد العاتية التي تسببت أيضا في تدمير العديد من المنتجعات السياحية ومئات المباني.

ويعتقد أن الموجات نجمت عن انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا".. ومن جانبه أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمس (الأحد) الوكالات الحكومية بسرعة التعامل مع الكارثة.

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