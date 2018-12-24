القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:50 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 20 درجة

طقس اليوم - صورة
طقس اليوم - صورة أرشيفية
dostor.org/2447967

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 12 20
شبين الكوم 12 20
طنطا 12 19
دمنهور 12 19
الإسكندرية 12 19
بلطيم 13 20
مطروح 11 20
السلوم 10 19
سيوة 08 21
بورسعيد 13 20
دمياط 13 20
الزقازيق 12 20
الإسماعيلية 10 21
السويس 11 20
العريش 10 20
رفح 09 19
رأس سدر 11 22
نخل 04 17
نويبع 16 23
طابا 14 22
كاترين 03 17
الطور 11 22
شرم الشيخ 16 23
الغردقة 15 25
مرسى علم 15 24
الفيوم 11 20
بنى سويف 11 20
المنيا 10 20
أسيوط 08 21
سوهاج 08 22
قنا 09 23
الأقصر 09 23
أسوان 11 24
أبوسمبل 11 23
الوادي الجديد 12 22
شلاتين 18 25
أبورماد 19 24
رأس حدربة 20 23
حلايب 19 24

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