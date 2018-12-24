القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
منوعات
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 04:38 ص

"استخراج الكنوز" من القمامة فى سنغافورة

استخراج الكنوز من
وكالات
dostor.org/2447961

يفتش أنصار حركة جديدة في سنغافورة تسعى للحد من فاقد الاستهلاك بين أكوام المهملات والقمامة بحثا عن سلع بعضها لا يزال بحالته يمكن للعمال المهاجرين إرسالها لذويهم في بلادهم كهدايا عيد الميلاد.

ويتواصل النشطاء الذين يطلق عليهم (فريجانز) مع آلاف من العمال الأجانب الذين لا يستطيع الكثير منهم شراء السلع والمنتجات التي تباع في مراكز التسوق الفخمة.

وفي سنغافورة، التي ضمت مواقع التصوير الفخمة لفيلم "أثرياء آسيويون مجانين" (كريزي ريتش آشينز)، قد ينتهي المطاف بما يعتبره البعض مهملات في حاوية للشحن في طريقها لبلد أحد العمال المغتربين.

وقال كولين لاو وهو عضو في الحركة التي اجتذبت صفحتها على فيسبوك 6500 عضو من السنغافوريين والأجانب "ينبغي علينا أن نمنح ما يفيض عن حاجتنا للفقراء بدلا من رميه".

وينقب بعض أعضاء الحركة مثل لاو القمامة وسلال المهملات بحثا عن مقتنيات لإعادة استخدامها أو توزيعها على آخرين في محاولة لتوفير النقود وحماية البيئة.

وعادة ما يتم إحراق القمامة في سنغافورة أو شحنها لمكب في جزيرة صناعية قريبة. وتقدر وكالة البيئة الوطنية أن المكب سيمتلئ عن آخره بحلول عام 2035 قبل عقد كامل من الموعد المتوقع لذلك.

وينشر (فريجانز) صورا لما عثروا عليه ومن بين ذلك ملابس تبدو وكأنها جديدة وحلي وأجهزة إلكترونية وحقائب يد. ويوزع النشطاء ما يجدوه على العمال المهاجرين أسبوعيا.

وفي أحد تلك التجمعات قبل عطلة نهاية العام وعيد الميلاد نظم النشطاء سحبا على السلع الفاخرة والإلكترونيات التي عثروا عليها.

وصرخت جلندروسه جوريسيتا (45 عاما) وهي عاملة منزلية من الفلبين في حماسة بعد أن حصلت في السحب على حقيبة يد من لوي فيتون.

ومن بين الأغراض المستعملة الأخرى في هذا السحب حقيبة يد كوتش وسماعات سوني وهما في حالة ممتازة.

وقالت فيرجينيا أندرادي (52 عاما) إنها تمكنت هذا العام من إرسال جهازي تلفزيون وكمبيوتر محمول لابنها وكرسيين متحركين لوالدتها وشقيقتها اللتين فقدتا قدرتهما على المشي بعد الإصابة بجلطة.

وقالت "منذ بدأت أرسل تلك الأشياء لبلدي لم نعد مضطرين لشراء الملابس ونستخدم النقود لشراء الطعام ودفع المصروفات المدرسية".

وتابعت "قلت لأسرتي إن الأغراض التي يتلقونها تأتي من تبرعات وبعضها من القمامة. وهم ممتنون جدا لكولين وأصدقائه".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ أقل من شهرين

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهرين

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أكثر من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ 3 شهر

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ 3 شهر

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

الآن

بالصور.. حفل "العسيلى" فى مصر الجديدة بحضور نجوم الفن

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب قبالة سواحل مملكة تونجا

بالفيديو.. بشرى تطرح برومو أغنية "كوبرا"

اليوم.. الحكم على 12 متهمًا بسرقة منقولات "الشرقية للدخان"

ads
الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

ألبومات الصور

"العربى للطفولة" يستقبل عزاء الأمير طلال بن عبد العزيز بالقاهرة (صور)

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

نجم الساعة

Kora live hd .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

كشكول

شوقي يكشف عن موعد أول امتحان للأول الثانوى علي التابلت

سيد قنديل:لم نعلم حركة الفنون التشكيلية المصرية إلا على أيدي الأمير يوسف كمال

التعليم العالي: تعيين 7 عمداء جدد بجامعة أسيوط

" أسرار النشر الدولى" ورشه عمل بنوعية عين شمس

رؤساء أقسام جدد بآداب عين شمس

الأمصار

بابا نويل يهرب من الشرطة العراقية

السعودية توصي مواطنيها بعدم السفر للسودان

المرصد السوري: داعش لم تختفي من سوريا

الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في أحداث فيينا

بالقرآن والثوب الفلسطيني.. رشيدة طليب تؤدي يمين الكونجرس

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

نجاح مدو فى علاج الإيدز

نجاح أول مهمة فضائية لـ"سبيس إكس" لحساب الجيش الأمريكى

"استخراج الكنوز" من القمامة فى سنغافورة

الصحة

تقديم الخدمة الطبية لـ61 ألف مواطن مجانًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎