البنتاجون يوقع على قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

أعلن متحدث عسكري أمريكي أن أمر انسحاب الجنود الأمريكيين من سوريا تم توقيعه. وقال المتحدث "الأمر التنفيذي المتعلق بسوريا قد جرى توقيعه"، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.



وقالت مصادر أمريكية إن من المتوقع أن يكون الإطار الزمني من أجل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ما بين 60 إلى 100 يوم.



وينتشر حاليا نحو ألفي عسكري من القوات الأمريكية في هذا البلد. وتعد خطة الانسحاب تحولا مفاجئا للاستراتيجية الأمريكية، خاصة بعدما عدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته التي كررها مرارا في وقت مبكر من هذا العام، وقرر الإبقاء على نحو ألفي جندي أمريكي منتشرين في سوريا لمحاربة "داعش".