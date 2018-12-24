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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 03:56 ص

الحماية المدنية بالغربية تنجح فى إنقاذ مواطن احتُجز داخل أسانسير

الحماية المدنية بالغربية
الغربية - حسام فوزي جبر وعبد المنعم فودة
dostor.org/2447959

تمكنت الحماية المدنية في الغربية، من إنقاذ وائل عبد الفتاح خليفة، الذى تعلق به مصعد (أسانسير) العمارة السكنية في الطابق الثامن بعد سقوطه من الطابق العاشر.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيهاب عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، بورود بلاغ من شرطة النجدة باحتجاز مواطن داخل أسانسير عمارة سكنية بمدينة طنطا، وسقوطه من الطابق العاشر وتعلقه في الطابق الثامن.

على الفور انتقلت قوات الحماية المديرية وأشرف على عميلة إنقاذ المواطن، مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، والتى عملت على تكسير الحائط والصاج الحديد للأسانسير بواسطة صاروخ كهربائي حرصًا على عدم إحداث أي اهتزاز ما يؤدى إلى إسقاط الأسانسير حتى تكمنوا من إنقاذ المواطن.

وأكد المواطن الذي أنقذته قوات الحماية المدينة، أثناء نزوله بالأسانسير من الطابق الـ10 أن الأسانسير سقط به طابقين فقط، واحتجز في الحائط وقام بواب العمارة والجيران بالاستغاثة بقوات الحماية المدينة والتي جاءت بعد أقل من ربع ساعة، وعملوا على الفور بإخراجه من الأسانسير بعد شق الحائط والصاج الحديد للأسانسير، موجهًا جزيل شكره إلى القيادات الأمنية التي أسرعت من أجل إنقاذه.

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