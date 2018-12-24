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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 04:40 ص

الجيش الإسرائيلى يطلق النار على مسلحين فى الجولان

الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى يطلق النار على مسلحين فى الجولان
وكالات
dostor.org/2447958

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، أنه أطلق النار على مجموعة من المسلحين خلال محاولتهم الدخول للمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "عناصر في الجيش قاموا بإطلاق النار باتجاه مسلحين من الأراضي السورية، حاولوا اجتياز الخط الفاصل بين الأراضي السورية، والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من الجولان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه "لم تقع أي إصابات من جانب الجيش الإسرائيلي، ولم يعبر المسلحون السياج الأمني والتسلل الى الأراضي الإسرائيلية".

ولم يذكر البيان، ما إذا كان حادث إطلاق النار قد أسفر عن سقوط مصابين أو قتلى في صفوف المسلحين الذين حاولوا تجاوز الحدود الفاصلة.

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