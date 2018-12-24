منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء "الليشمانيا" الجلدى فى ليبيا

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار وباء "الليشمانيا" الجلدي في ليبيا، مشرة إلى أنه أصبح مشكلة صحية عامة رئيسية داخل البلاد التي تعاني من نقص الخدمات الصحية والأدوية في الآونة الأخيرة.



وتم الإبلاغ عن تفشي المرض الجلدي بين أشخاص نازحين داخليا من مدينة "تاورغاء" عندما عادوا إلى مدينتهم، حيث كان انتقال الطفيليات مرتفعا وشكل المرض شديدا.



وقال بيان للمنظمة العالمية، نشرته وسائل إعلام محلية ليبية، إن بسبب انتشار المرض؛ دربت المنظمة الأممية عددا من الأطباء لعلاج المرضى بشكل صحيح لمنع التشوه.



ونظمت المنظمة العالمية تدريبًا مكثفًا في تونس حول المرض لـ7 أطباء ليبيين من مدينة تاورغاء الذين يعتنون بالسكان النازحين داخليًا وفي مخيمات النازحين بمدينتي بنغازي وطرابلس تحت إشراف أحد الخبراء الرائدين في هذا المجال.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن البرنامج التدريبي سيتضمن المتابعة المستمرة والمثالية للمرضى بإشراف ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا.