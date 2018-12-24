زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب قبالة سواحل مملكة تونجا

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة قبالة سواحل مملكة تونجا في المحيط الهادئ، اليوم الإثنين، بحسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلا أنه لم تصدر تحذيرات من حدوث تسونامي.



وضرب الزلزال على عمق معتدل بنحو 100 كيلومتر، ومركزه على بعد 85 كيلومترا شمال نوكو ألوفا عاصمة تونجا.



ولم ترد أي تقارير فورية عن حصول أضرار.



وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد أي خطر من حدوث تسونامي.



وأفاد موظف استقبال في فندق أميرالد في العاصمة بأنه لم تحدث أضرار في المدينة، ووصف الزلزال بأنه صغير.