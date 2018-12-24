نجاح أول مهمة فضائية لـ"سبيس إكس" لحساب الجيش الأمريكى

أطلقت شركة "سبيس إكس" صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا أمريكيًا لتحديد المواقع من قاعدة "كيب كنافيرال" بولاية فلوريدا، فيما يمثل أول مهمة تقوم بها شركة النقل الفضائي في مجال الأمن القومي لحساب الولايات المتحدة.



وانطلق صاروخ (فالكون 9) حاملًا قمرًا صناعيًا بلغت كلفته نحو 500 مليون دولار، وقامت بتصنيعه شركة "لوكهيد مارتن" في الساعة 8:51 صباحًا بالتوقيت المحلي.



وألغيت الأسبوع الماضي أربع محاولات لإطلاق الصاروخ من بينها محاولة السبت ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية ومشكلات فنية.



ويمثل إطلاق الصاروخ بنجاح انتصارًا مهمًا لشركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك، والتي قضت سنوات تحاول اقتحام السوق المربحة المتعلقة بإطلاق أقمار صناعية عسكرية والتي تهيمن عليها شركة "لوكهيد" و"بوينغ".