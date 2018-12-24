بالصور.. حفل "العسيلى" فى مصر الجديدة بحضور نجوم الفن

اختتم النجم محمود العسيلي الجزء الأول من فقرات حفل الكريسماس المقام داخل أحد الفنادق الشهيرة بمصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.



وكان ضمن الحضور الفنانة الكبيرة نيللي، التي بمجرد دخولها قاعة الاحتفال، التف حولها عدد كبير من المعجبين الذين تبادلوا معها التهاني بالعام الجديد والصور التذكارية بطريقة السيلفي.



كما تواجدت الفنانة ساندي وكيرا الصباح والراقصة الأوكرانية آلا كوشنير، وجمال شوقي والـ dj العالمي ياسر الحريري، بالإضافة إلى الخبير السياحي شيرين يسري وليلي شتا والـ top model نور مغربي، وغيرهم.



وقدم "العسيلي" عدد كبير من أغانيه المميزة منها "أنا مش مضمون "، و"مجنونة "، و"في حته تانية"، و"يا ناس"، و"خاينه"، و"حلم بعيد"، وغيرها ممن تفاعل معها الجميع.



بينما أحيت المصرية أميرة يسري، المصنفة ضمن أفضل الـdj النسائي العالمي، أولى فقرات الحفل، حيث قدمت عدد كبير من أشهر التراكات الغربية التي تفاعل معها الحضور، بينما أحيا الشو الروسي الفقرة التالية،حيث قدم العديد من الاستعراضات والـ fire works التي خطفت أنظار الجميع.



والحفل من تنظيم "إيجيبت كالندر"، وتجهيزات ياسر الحريري، وإضاءة وليزر وليد الحريري، ومن المقرر أن يختتم فقراته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في ثاني حفلاتها بالكريسماس عقب نجاح حفلها بالإسكندرية.