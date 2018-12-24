القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:36 ص

الرئيس الشيشانى يستقبل الأمير تركى بن محمد بن فهد بمقر الرئاسة

الرئيس الشيشانى يستقبل
وكالات
dostor.org/2447949

استقبل الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة جروزني، أمس الأحد، الأمير تركي بن محمد بن فهد، المستشار بالديوان الملكي السعودي.

وخلال الاستقبال، نقل المستشار بالديوان الملكي السعودي، للرئيس الشيشاني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتمنياتهما لجمهورية الشيشان حكومةً وشعبًا، بمزيد من التقدم والازدهار.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث المصالح المشتركة بينهما.

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