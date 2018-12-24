اليوم.. محاكمة نقاش قتل مواطن لسرقته بالمرج

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة نقاش قتل مواطن لسرقته بالمرج.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين يسري محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم محمود حسن وشهرته محمود المصري "نقاش" بقتل المجني عليه محمود محمد، مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وتوجه إلى مسكنه، وما أن ظفر به حتى طرحه أرضًا فسقط على قطع من الزجاج، ووالى عليه الاعتداء بأن أطبق بقطعة من قماش حول رقبته قاصدًا من ذلك زهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.



واضافت التحقيقات قيام المتهم بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ النقدي المملوكين للمجني عليه، وأشارت التحقيقات إلى إحراز المتهم بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر.