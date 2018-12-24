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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:25 ص

الدكتور هشام عبد الحميد: أطالب منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة فى الحملات الوقائية للمواطنين

الدكتورهشام عبد الحميد
الدكتورهشام عبد الحميد
dostor.org/2447945

رحب الدكتورهشام عبد الحميد، استشارى أمراض الباطنة والكبد، والمتحدث الإعلامى لمجمع عيادات "تكنو كلينك"، بالإنجازات التي تحققها الدولة والقيادة السياسية في مجال تطوير المنظومة الصحية في مصر، والتي يأتي على رأسها مشروعى "مصر خالية من فيروس سي" و"100 مليون صحة".

وقال "عبد الحميد"، في تصريحات له، إن الاستراتيجية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة، فيما يتعلق بقطاع الصحة في مصر، استندت إلى عنصر أساسى، وهو ضرورة إعادة النظر في طرق إزالة المعوقات التي تعانى منها كل قطاعات المنظومة الصحية، مع وضع صحة المواطن المصرى في المرتبة الأولى في أولويات تلك الاستراتيجية، باعتبار أن هذا المواطن هو الاستثمار الرئيسي والحقيقى الذى يقوم عليه اقتصاد الوطن.

وأضاف استشار أمراض الباطنة والكبد: «لهذا لم يكن من المستغرب أن تقوم الدول ممثلة في وزارة الصحة بفتح ملفات ظل مسكوت عنها طيلة السنوات الماضية، مثل فيروس سي الذى كان يمثل الخطر الأكبر لكل المصريين، حيث كان هذا الملف من أهم التحديات التي تواجه صناع القرار السياسي»، لافتًا إلى أنه بالفعل وبعد أقل من عامين وبفضل الخطط الطموحة التي تم تطبيقها بدأت المؤشرات الإيجابية للقضاء على المرض نهائياً لتصبح مصر خالية من فيرس سي بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل حوالى 70% من الوفيات في مصر، داعيًا منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تلك الحملات، كما تفعل "تكنوك لينك" بما يسهم فى تسهيل مهمة القائم على تنفيذها وزيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة.

وأوضح أن جهود الدولة لم تنتهى عند هذا الحد ولكن ولضمان عدم تعرض المصريين لتداعيات هذا المرض الخطير، بدأت الدولة في تنفيذ مشروع "100 مليون صحة"، الذى يستهدف الوقاية من الأمراض، واكتشافها فى بداياتها والتوعية بضرورة إجراء الكشف الدورى، وتوفير المليارات مما قد تتحمله ميزانية الدولة في حال انتشار المرض وهذا ما تحاول "تكنو كلينك" أن تقوم به مع توجه الدولة، مؤكدًا أنه مهما تكلفت هذه الخطط الصحية من موارد، فهى إلى جانب تحقيقها هدف الرعاية الصحية للمواطنين، فأنها تكون أقل بكثير من تكلفة علاج الأمراض الخطيرة والأمراض المزمنة والأمراض السارية وغير السارية.

ووصف الدكتور هشام توجه الدولة، بأنه تفكير رشيد وسليم، وأن المجتمع الذى يتمتع فيه الغالبية العظمى منه بالصحة ويخلو من الأمراض هو مجتمع أقدر على النمو والازدهار، لافتًا إلى أن الالتفات إلى إدارة مواردنا البشرية بالطريقة المثلى التى تستوجب توفير الظروف المواتية حتى يتمتع النسبة الغالبة بالصحة الجيدة، يعنى اقتصاديًا توفير موارد ضخمة تذهب إلى ميزانيات علاج الأمراض المزمنة والأمراض الطارئة والحالات الحرجة وأمراض كبار السن والأمراض الخطيرة مثل السرطان والفشل الكبدى والكلوى.

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