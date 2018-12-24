القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:12 ص

اليوم.. بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

الأنبا إبراهيم أسحق،
الأنبا إبراهيم أسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر
مونيكا جرجس
dostor.org/2447908

يترأس الأنبا إبراهيم أسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد، فى التاسعة من اليوم الإثنين، بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور قيادات الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

ومن المقرر أن يحضر الصلاة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية، إلى جانب مندوبى وسائل الإعلام بوكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائية.

وفي سياق متصل يترأس الأنبا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد،غدًا الثلاثاء، بكنيسة بطريركية الروم الأرثوذكس بالحمزاوي، وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة.

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