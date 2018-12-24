شركة ليبية تتهم حكومة بلغاريا بخطف إحدى سفنها تحت تهديد السلاح

اتهمت شركة النقل البحري الليبية، أمس الأحد، دولة بلغاريا بخطف سفينة النقل "بدر"، من قبل مجموعة تتبع لشرطة الحدود البحرية البلغارية وشركة أمنية خاصة.



وقالت الشركة في بيان لها، إن "المجموعة اقتحمت الناقلة وقطعت كافة وسائل الاتصال فيها، وأجبرت طاقمها على النزول تحت التهديد بالسلاح، وسلمتها لطاقم جديد تابع لتلك الجهات من أجل إتمام خطف الناقلة"، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".



وطالبت الشركة، مدراء الموانئ التجارية والنفطية والصناعية الليبية بحجز أي سفينة أو ناقلة تحمل العلم البلغاري، في إطار المعاملة بالمثل.



ودعت الشركة مدراء الموانئ إلى توجيه التفتيش البحري للتدقيق في وثائق السفن، لتحديد الشركات البلغارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وكانت الناقلة "بدر"، احتجزت في بلغاريا بأمر من المحكمة في ميناء "بورغاس"، قبل أن تأمر المحكمة بإخلاء سبيل السفينة فورا، إلا أن مجموعة من شرطة الميناء البلغاري اقتحموا السفينة وأرغموا طاقمها على النزول منها.