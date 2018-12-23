لوتس عبدالكريم: عبدالناصر كان حسن النوايا

تحدثت الفنانة التشكيلية والكاتبة لوتس عبدالكريم، عن حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مؤكدة أن نواياه كانت طيبة، وكان يريد خير للبلد، بخلاف من كانوا حوله.

وأضافت خلال حوارها مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "لم يطبق النظام كما كان يهتف له"، لافتة إلى أن إحسان عبد القدوس كان من "شلة" عبدالناصر، وعندما انتبه لهم وكتب "الجمعية السرية التي تحكم مصر"، حبسوه ثلاثة أشهر واتهموه بقلب نظام الحكم.

وأردفت: "الحكام يجب أن تكون ثقافتهم واسعة، أما الضباط ثقافتهم محدودة، ولم يكن فيهم مثقف غير يوسف السباعي، كان أديبًا ومثقفًا".