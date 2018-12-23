القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
سياسي
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:36 م

المدرسة الإفريقية 2063 تكرم مهندس العلاقات الإفريقية محمد فائق

المدرسة الإفريقية
محمد الشريف
dostor.org/2447901

التقى محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأحد، مع طلاب مدرسة إفريقيا 2063 في لقاء مفتوح تحت عنوان: "فائق والثورات الإفريقية".

يأتي ذلك ضمن فعاليات المدرسة التي تنفذها وزارة الشباب بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي بالشراكة الأكاديمية مع كلية الدراسات الإفريقية العليا بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

ورحّب حسن غزالي، منسق عام ومؤسس مكتب الشباب الافريقي، فى بداية اللقاء بالوزير فائق صاحب التاريخ الطويل والمتميز والذي يعد من أهم الشخصيات الداعمة لحركات التحرر الإفريقي حيث عمل كمهندس للعلاقات المصرية الأفريقية، وكان المسئول عن ملف الشئون الإفريقية منذ قيام ثورة يوليو إلى أن استقال عام 1971، وهو صاحب فكرة إنشاء المنظمة الإفريقية، وعمل أيضًا كمديرًا لمكتب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ثم مستشاره للشئون الأفريقية والآسيوية، كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة المصرية للتضامن الأفريقي الآسيوي فهو صاحب تاريخ حافل من العمل والإنجاز.

أعرب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزير الإعلام الأسبق فى بداية كلمته عن سعادته البالغة للقاء طلاب مدرسة إفريقيا 2063 ومن وجود مثل هؤلاء الشباب الواعيين الذين جعلوه يطمئن على مستقبل القارة الإفريقية لوجود من يكمل المسيرة بعد، وتابع: " أن علاقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد بدأت فى عام 1951 عندما كان طالبا بالكلية الحربية حيث كان جمال عبد الناصر يدرس له فى الكلية ومن هنا بدأت علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر، وأنه كان أصغر وزير وعمل كمدير لمكتب الرئيس ثم مستشاره للشئون الإفريقية والآسيوية ثم وزير الدولة للشئون الخارجية".

وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال كلمته التي تصادف العيد القومي الـ 62 لمحافظة بورسعيد وذكرى عيد النصر وانتصار الإرادة المصرية على العدوان الثلاثي على مصر، أن العدوان الثلاثى كان السبب الأساسي فيه مساعدة مصر للجزائر حيث مصر كان مطلوب أنها تبقي فى إطار معين لا تخرج عنه وعندما خرجت عنه فكان الرد عليها بتلك الطريقة، مؤكدا أن فشل العدوان الثلاثى على مصر كان مبشر بغروب الإمبراطورية البريطانية على وجه التحدي ثم بدأ ينتهى الاستعمار التقليدي ليبدأ نوع جديد من الاستعمار عن طريق احتلال الاقتصاد وافتعال المشكلات وغيرها من الأنواع الجديدة من الاستعمار التى ظهرت بعد ذلك، مشيرا إلى أن المرحلة التى جاءت بعد فترة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت مرحلة مختلفة تماما لأن كان فى فيها استعمار من نوع جديد فبعد أن كان كل شاغل الدول الإفريقية المحتلة هو الاستقلال ومع حصولهم على الاستقلال أصبح الأهم تحقيق التنمية ولذا فنحن فى حاجة إلى أعادة الروح الإفريقية من جديد ولكن بمفهوم مختلف من أجل تحقيق التنمية الحقيقية فى القارة الإفريقية.

أكد فائق أننا دولة إفريقيه بامتياز حتى دستورنا ينص على ذلك وجغرافيتنا أيضا، وكذلك نهر النيل الذى ينصب اعتمادنا عليه فمصر هبة النيل وأيضا النيل هو هبة افريقيا كما أن افريقا تتقاطع فيها دوائر ثلاث هما العربية والإفريقية والإسلامية.

في نهاية اللقاء، أهدت دينا فؤاد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، درع وزارة الشباب والرياضة إلي الوزير محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزير الإعلام الأسبق، تكريما له ولدوره البارز ومجهوداته الكبيرة فى المراحل والسنوات المختلفة من تاريخ مصر وكونه أحد أهم الشخصيات الداعمة لحركات التحرر الإفريقي.

المدرسة الإفريقية 2063 تكرم مهندس العلاقات الإفريقية محمد فائق
المدرسة الإفريقية 2063 تكرم مهندس العلاقات الإفريقية محمد فائق
المدرسة الإفريقية 2063 تكرم مهندس العلاقات الإفريقية محمد فائق
اقرأ أيضًا
منذ 6 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 6 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 6 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 8 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 9 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 9 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

صفعة جديدة من الصحفيين لنقيب الصيادلة في الأهرام الكندية

الكاثوليك يبدأون احتفالات أعياد الميلاد بحضور مندوبى الرئاسة

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

الباز: السيسي منح وزير التعليم دفعة ثقة لاستكمال المنظومة الجديدة

ads
الأكثر قراءة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

رانيا يوسف بفوتوسيشن جديد: الشهرة عايزة مننا إيه؟ (صور)

ألبومات الصور

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

إزالة التعديات بجوار نادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ

نجم الساعة

Kora live hd .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

رانيا يوسف بفوتوسيشن جديد: الشهرة عايزة مننا إيه؟ (صور)

كشكول

شوقي يكشف عن موعد أول امتحان للأول الثانوى علي التابلت

سيد قنديل:لم نعلم حركة الفنون التشكيلية المصرية إلا على أيدي الأمير يوسف كمال

التعليم العالي: تعيين 7 عمداء جدد بجامعة أسيوط

" أسرار النشر الدولى" ورشه عمل بنوعية عين شمس

رؤساء أقسام جدد بآداب عين شمس

الأمصار

بابا نويل يهرب من الشرطة العراقية

السعودية توصي مواطنيها بعدم السفر للسودان

المرصد السوري: داعش لم تختفي من سوريا

الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في أحداث فيينا

بالقرآن والثوب الفلسطيني.. رشيدة طليب تؤدي يمين الكونجرس

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

n Verlore Verstand رحلة الأحلام والكوابيس

Kingdom Two Crowns ليس عليك أن تحكم بمفردك

Final Star شمس واحدة فى الكون

الصحة

تقديم الخدمة الطبية لـ61 ألف مواطن مجانًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎