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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:34 م

شيخ الأزهر يعزي أبناء وأشقاء الأمير طلال بن عبد العزيز

شيخ الأزهر يعزي أبناء
أميرة العناني
dostor.org/2447900

حرص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، فور وصوله الأحد، للعاصمة السعودية الرياض، على تقديم واجب العزاء لأشقاء وأبناء الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود الذي وافته المنية، أمس السبت.

وأعرب الإمام الأكبر، خلال زيارته لمجلس العزاء عن خالص وصادق مواساته لهم في مصابهم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، تقدم أبناء الفقيد وأشقائه من الأمراء، وفي مقدمتهم الأمير الوليد بن طلال، بخالص الشكر والتقدير للإمام الأكبر على حضوره مجلس العزاء، معربين عن امتنانهم وتقديرهم البالغ لتلك اللفتة الإنسانية الكريمة من رمز اسلامي كبير كشيخ الأزهر الشريف.

شيخ الأزهر يعزي أبناء وأشقاء الأمير طلال بن عبد العزيز
شيخ الأزهر يعزي أبناء وأشقاء الأمير طلال بن عبد العزيز
شيخ الأزهر يعزي أبناء وأشقاء الأمير طلال بن عبد العزيز
شيخ الأزهر يعزي أبناء وأشقاء الأمير طلال بن عبد العزيز
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