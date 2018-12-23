"السفاحون يتحدثون عن الأخلاق".. حرب كلامية بين نتنياهو وأردوغان بسبب جرائم إنسانية

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على مهزلة الحرب الكلامية التي نشبت على مواقع التواصل الاجتماعي بين الرئيس التركي رجب أردوغان وبين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني الإسرائيلي.

وأشار "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الفلسطينيون اليوم يتعرضون لسياسات ترهيب وترويع لا تقل عما تعرض له اليهود من ظلم إبان الحرب العالمية الثانية، كما أن استهداف أطفال غزة وهم يلعبون كرة القدم على الشاطئ بوابل من القنابل جريمة ضد الإنسانية تمامًا مثل جريمة الهولوكوست".

وتابع "الباز" أن ننتيناهو رد على أردوغان قائلًا: "أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسًا في الأخلاق".

واستطرد الباز أن الرئيس التركي رد مرة آخرى على نتيناهو: "لقد طرقت الباب الخطأ.. أردوغان هو صوت المظلومين، أما أنت (نتنياهو) فإنك صوت الظالمين، وتمارس إرهاب الدولة".

وعلق الباز على هذه المعركة الكلامية، قائلأ: "نحن أمام مسخرة ومهزلة سياسية، مضيفا: "اثنان من السفاحين القتلة يتبارون بين بعضهما البعض ليثبتوا من هو صاحب الأخلاق".