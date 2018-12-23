التحفظ على 27 ألف علبة سجائر مهربة بـ3 محال بالإسكندرية

قرّرت النيابة العامة بالإسكندرية، الأحد، التحفظ علي 27 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم، وحجز أصحاب المضبوطات علي ذمة التحقيقات.



وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، تفيد قيام 3 محلات ببيع السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.



تم عمل كمين بمعرفة لجنة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي المحلات الثلاث، وضبط 27 ألف و50 علبة سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم الجمركية، تقدر عنها رسوم وضرائب بقيمة مليون و497 ألف و602 جنيه.



وقرر الدكتور عبد المنعم قبيصى، مدير عام مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، تحرير 3 محاضر ضبط أرقام 616 و617 و618 لسنة 2018 مكافحة تهريب وإحالة المحاضر والمتهمين للنيابة العامة.