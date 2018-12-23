لوتس عبدالكريم عن إنكار مصطفى محمود علاقته بالجن: "متعود"

تحدثت الفنانة التشكيلية والكاتبة لوتس عبدالكريم، عن علاقتها بالكاتب الراحل مصطفى محمود، قائلة إنه "كان صديقًا مقربًا، وكنا نتحدث سويًا كثيرًا، وكان يتكلم في كل شيء ويخوض في مواضيع عميقة".

وعن إنكار مصطفى محمود ما قاله عن رؤية الجن، قالت لوتس، خلال حوارها مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إن الحديث عن الجن لم يكن بيفترض أن يصل إلى الصحافة، لكن أحد الصحفيين التقطه.

وأكدت أنه بالفعل قال لها أنه يرى الجن، لكنه عاد وأنكر ذلك أمام الصحافة ومتعود على كدة، مضيفة: "كان بيتكلم في كل حاجة، وبعد كده ينكر ويقول مقلتش".