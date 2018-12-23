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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:55 م

لوتس عبدالكريم تكشف سر ارتدائها الحجاب لأشهر فقط (فيديو)

لوتس عبدالكريم
لوتس عبدالكريم
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2447894

تقربت الفنانة التشكيلية والكاتبة لوتس عبدالكريم، في فترة من حياتها من الشيخ متولي الشعراوي، بعدما تعرضت لهزة نفسية، فتوجهت للدين لعلها تجد ملاذًا لتهدئتها، وارتدت الحجاب لبضعة أشهر.

وكشفت "لوتس"، خلال حوارها مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أنها لم ترتد الحجاب بطلب من الشعراوي، كما يردد البعض، وإنما كان تلبية لطلب الشيخ عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر آنذاك، لافتة إلى انها أخبرته أنها غير مقتنعة بالحجاب، وظلت كذلك فقال لها "اخلعيه".

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