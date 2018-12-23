لوتس عبد الكريم: يوسف إدريس كان يرى أنه الأحق بجائزة نوبل في الأدب

قالت الكاتبة الكبيرة لوتس عبد الكريم، إن الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، عندما كان يتولى رئاسة تحرير مجلة الشموع رشح الكاتب والأاديب الراحل يوسف إدريس أن يكون محورًا للمجلة، لأنه كان يقدم فكرة في مقاله، ويكتب الافتتاحية.

وواصلت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن يوسف إدريس كان كاتب عبقريًا، موضحة أنها لم تكن تعرفه قبل العمل معه بالمجلة.

وواصلت أن يوسف إدريس كان كاتبًا ثائرًا، وكان يرى أنه كان الأحق بالحصول على جائزة نوبل في الأدب، مضيفة: "كان بيقول في ناس دول تانية أقل مني وحصلوا على هذه الجائزة".

وتابعت أن الكاتب الراحل نجيب محفوظ كان عبقريًا، وعندما تلتقي به تشعر أنك أمام إنسان بسيط خفيف الظل فيلسوف، مضيفة أنها لم تعمل مع الأديب الراحل نجيب محفوظ، قائلة: "لم أكن من شلة نجيب محفوظ".